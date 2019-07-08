Зеленский не увидел проблемы с особым статусом русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны жители Донбасса смогут говорить на том языке, на каком они хотят.

«Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», – передает его слова «Интерфакс-Украина».

Так он ответил на вопрос о возможности предоставлении Донецкой и Луганской областям особого статуса русского языка.

«Просто велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я президент и говорю с вами, как хочу», – сказал Зеленский, перейдя на русский язык.

По его словам, он готов обсуждать и просьбы жителей Донецка о возможности использования русского языка в официальных документах.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинизацию необходимо провести достаточно мягко, «воюя» за язык качеством, а не притеснениями.

При этом Стефанчук назвал слова главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что русский язык мог бы стать региональным в Донбассе, личной позицией политика, а не позицией администрации Зеленского.