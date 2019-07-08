Пулеметчик погиб под Ростовом-на-Дону во время учений

Российский пулеметчик погиб во время учений под Ростовом-на-Дону. Тело военного не искали четыре дня.

14 июня командир взвода отправил военнослужащих «совершенствовать объекты материально-технической базы». Группа следовала по участку, на котором велись стрельбы, несмотря на нарушение техники безопасности, пишет 1rnd.ru со ссылкой на результаты собственной проверки военных.

В безопасную зону из команды не вернулся сержант. Военнослужащие поставили в известность командира взвода, который доложил о случившемся командиру роты лишь спустя 10 часов. В свою очередь комроты четыре дня скрывал от вышестоящего начальства отсутствие сержанта.

Тело военнослужащего обнаружили только 17 июня на полигоне «Кузьминский» «предположительно с проникающим пулевым ранением в спину». Погибший лежал от рубежа, с которого во время учений вели огонь, в 950 метрах.

После внутренней проверки сразу ряд командиров с различными формулировками представили к увольнению. В частности капитана, скрывавшего четыре дня пропажу военнослужащего, предложили уволить за «желание приукрасить истинное положение дел».

Смерть контрактника подтвердили военные следователи. Они отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. При этом подробности дела не раскрываются.