Матвиенко назвала выходку грузинского журналиста омерзительной провокацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала высказывания ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского руководства омерзительной и циничной провокацией.

«Это омерзительная, циничная, недостойная провокация для любого человека, тем более журналиста. Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом», – сказала Матвиенко, передает РИА «Новости».

Он отметила, что в первую очередь журналистское сообщество должно осудить поведение грузинского телеведущего.

«Важно, что руководство Грузии – президент, премьер, председатель парламента – осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой. Но для меня еще более важно, что сами жители Грузии, близкий нам народ, высказали свое возмущение», – добавила она.

По мнению Матвиенко, такому журналисту, как Габуния, не место в цивилизованном обществе. «Грузины не могут себе такое позволить, они очень благородные, гостеприимные, доброжелательные. А этому ведущему не место в цивилизованном обществе», – заключила спикер Совфеда.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей соцсетей, журналисты, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут еще больше обостриться. А некоторые сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

МИД России осудил выходку телеведущего, назвав ее «примером того, куда заводит оголтелая русофобия», а в Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин».

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