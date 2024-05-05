Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.21 комментарий
ХАМАС объявил об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС объявило об окончании очередного раунда переговоров о прекращении огня, которые проходили в Каире.
В ХАМАС заявили, что делегация уже вечером покинет Каир, чтобы проконсультироваться с руководством движения, передает РИА «Новости».
Сообщается, что делегация ХАМАС передала свой ответ на предложение о прекращении огня, подготовленное ранее посредниками из Египта. Движение отмечает, что заинтересовано в достижении соглашения, которое удовлетворит требования народа Газы.
Ранее палестинское движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника.