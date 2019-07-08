Москва назвала условия допуска в Россию грузинских самолетов

Руководитель пресс-службы Министерства транспорта Александр Волков заявил, что запрет на полеты в Россию самолетов грузинских авиакомпаний продлится до полного погашения долгов по аэронавигационному обслуживанию.

«Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», – передает ТАСС слова Волкова в эфире телеканала «Россия 24».

С 8 июля вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Напомним, на эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами.

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