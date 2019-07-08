Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в понедельник, 8 июля, сообщила о регистрации врио главы города Александра Беглова кандидатом в губернаторы. Об этом сообщила член комиссии Марина Жданова.

«Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила зарегистрировать Беглова Александра Дмитриевича кандидатом на должность губернатора Санкт-Петербурга. Выдать удостоверение зарегистрированного кандидата», – приводит ее слова ТАСС.

Александр Беглов подал документы как самовыдвиженец. В конце июня он сдал в горизбирком 162 подписи из 108 муниципальных округов, а также 80 тыс. 331 подпись избирателей для регистрации кандидатом. Также Беглов представил трех претендентов на должность сенатора от Петербурга в случае победы на выборах: это исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр – собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Этап выдвижения и подачи документов для участия в выборах губернатора Петербурга завершился 30 июня. Документы для участия подали 28 человек. 1 июля избирком закончил принимать документы для регистрации на выборах главы города, на момент окончания приема документы, в том числе листы поддержки (подписи), подали 11 человек.