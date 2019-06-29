Беглов сдал подписи для участия в выборах главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в горизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора, сообщила пресс-служба избирательной комиссии города.

«162 подписи из 108 муниципальных округов, 80 тыс. 331 подпись избирателей», – приводит ТАСС сообщение избиркома.

В качестве кандидатов в Совфед Беглов назвал спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко, исполнительного директора «ОДК-Климов» Александра Ватагина и директора Президентского физико-математического лицея Максима Пратусевича.

«Мой общественный штаб собрал более 350 тыс. подписей в мою поддержку. Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать также трудиться над улучшением качества жизни наших ленинградцев и петербуржцев», – сказал Беглов.

Ранее Беглов поблагодарил горизбирком за принципиальность в работе с муниципалитетами.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября. Беглов выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться в избиркоме, ему необходимо собрать подписи минимум 2% избирателей Петербурга.

Предвыборная кампания стартовала в Северной столице 1 июня.