Беглов поблагодарил горизбирком за принципиальность в работе с муниципалитетами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал позицию Санкт-Петербугского избиркома при организации работы по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению.

«Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, и чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается, и, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», – передает слова Беглова ТАСС.

Горизбирком Петербурга направил обращения в городскую прокуратуру и ГСУ СК в связи с нарушениями закона, выявленными при проверке работы ИКМО Академическое, Ржевка, Сампсониевское, Сергиевское. Также рабочая группа, состоящая из представителей Центризбиркома и ГИК Петербурга, проводит объезды ИКМО города, на которых поступили жалобы о нарушениях.

Пресс-служба ЦИК ранее сообщала, что ситуация в Санкт-Петербурге потребовала оперативного реагирования со стороны комиссии, в связи с чем в город приехали члены Центризбиркома. Однако в среду зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК в Москве выразил уверенность в том, что серьезных нарушений в ходе избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Петербурге в этом году не будет.