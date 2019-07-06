Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на Трампа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что американский лидер Дональд Трамп решит «проблему» строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвет ввод в действие «Северного потока – 2», – написал Пушков в Twitter.

«Не существует «решения вопроса в сторону Украины». «Нафтогаз» показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то», – добавил сенатор.

Ранее в субботу Зеленский выразил надежду, что Трамп решит в пользу Киева «проблему» строительства газопровода «Северный поток – 2». Он пожаловался на то, что европейские страны игнорируют позицию Украины по «Северному потоку – 2» так же, как в ситуации с восстановлением прав российской делегации в ПАСЕ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД