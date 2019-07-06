Зеленский назвал единственное решение вопроса «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп решит в пользу Киева «проблему» строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Трамп – единственный политик, который поможет решить вопрос строительства «Северного потока – 2» в пользу Украины», – приводит его слова ТАСС.

По словам Зеленского, вопрос строительства «Северного потока – 2» решен уже давно, «как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы». Позиция Украины в этих делах Западом игнорируется, пожаловался он.

«Нас никто не спрашивает. [Канцлер Германии Ангела] Меркель, [президент Франции Эммануэль] Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока – 2», так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут», – добавил Зеленский.

По его словам, «единственное решение этого вопроса – встреча в Соединенных Штатах с президентом».

«Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский признал, что позиции Киева и Берлина по «Северному потоку – 2» диаметрально противоположны.