Зеленский противопоставил Киев Берлину по вопросу «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по «Северному потоку – 2» диаметрально противоположны.

«Наши позиции относительно проекта «Северный поток – 2» являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу», – сказал Зеленский в ходе совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, передает ТАСС.

Украинский лидер также выразил уверенность в успешных переговорах по подписанию договора о транзите газа.

«Я думаю, в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки», – сказал он.

При этом канцлер Меркель в ходе мероприятия заявила, что сохранение транзита через Украину и «Северный поток – 2» тесно связаны друг с другом.

В мае Меркель заявляла, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

Зеленский в июне призывал Польшу к совместному противодействию «Северному потоку – 2».