КВНщик стал кандидатом в российские сенаторы

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев включен в список кандидатов в члены Совета Федерации от Калмыкии.

Тарбаев рассказал РИА «Новости», что предложение стать сенатором он получил от врио Калмыкии Бату Хасикова.

«Согласился, потому что Бату Сергеевич – это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике», – сказал Тарбаев.

Шоумен отметил, что в настоящее время в регионе идет кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые добились определенного успеха в других регионах, возвращаются на малую родину, чтобы вместе с новым руководством развивать территорию.

Тарбаев добавил, что решение о том, кто будет представлять республику в Совете Федерации, примут в сентябре. Сейчас он готовит документы для выдвижения.

Сангаджи Тарбаев окончил Российский Университет Дружбы Народов, был капитаном команды КВН «Сборная РУДН», телеведущим. Член Общественной палаты Москвы, гендиректор компании My Way Productions и продюсер промоуторской компании Fight Nights.

Президент России Владимир Путин 20 марта принял досрочную отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Хасикова.