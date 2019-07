МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы

МИД Великобритании отказал журналистам RT в аккредитации на «глобальную конференцию по свободе прессы» из-за якобы отсутствия свободных мест.

Как сообщает RT в Telegram, причиной отказа министерство назвало отсутствие свободных мест на конференции.

«По телефону нам сказали: Sorry, we are full («Извините, мест нет»). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живём. Свобода прессы – она не для всех», – передает издание.

Накануне британское ведомство опубликовало в Twitter серию роликов «Свободная пресса взращивает свободных людей. Сейчас, как никогда, мы должны её защитить», которая послужили анонсом к конференции.

После этого пользователи соцсетей стали массово требовать от министерства освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом говорить что-то о свободе прессы.

Напомним, в мае министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений.

14 июня Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года.