В московской полиции запланировали сокращение численности главного аппарата

Глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов в ходе расширенной коллегии ведомства сообщил о грядущих сокращениях численности главного аппарата столичной полиции.

«Основная работа должна быть сосредоточена именно в подразделениях районного звена. Для этого во втором полугодии 2019 года будет сокращена численность главного аппарата, что позволит на первом этапе передать в районные отделы 97 единиц штатной численности», – передает ТАСС слова Баранова.

Он отметил, что в ГИБДД аналогичные изменения уже произошли, в результате чего на 162 единицы были на укреплены территориальные подразделения ДПС.



Напомним, в апреле 2019 года первый замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что личный состав ГИБДД будет высвобождаться от работы в кабинетах.