Автоинспекторов решили отправить из кабинетов «в поле»

Первый замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что личный состав ГИБДД будет высвобождаться от работы в кабинетах.

«Мы будем оптимизировать личный состав, высвобождая его от кабинетной работы и направляя на ... надзорную деятельность (на дорогах)», – сообщил Горовой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент ситуация на дорогах не позволяет решить все вопросы с помощью технологий.

«Специфику страны мы прекрасно знаем: географическое положение, километраж», – пояснил генерал-полковник.

По словам Горового, ведомство каждый год будет обновлять автопарк патрульных машин.

Напомним, сокращения сотрудников ГИБДД начались в феврале 2018 года.