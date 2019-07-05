На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

На встрече российского лидера Владимира Путина и папы Римского Франциска в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане произошла неловкая ситуация.

Момент попал на видео (с 32-й минуты).

Путин и папа Римский обменялись рукопожатиями и направились в зал. В дверях возникла заминка: президент жестом предложил главе Католической церкви войти в комнату первым, а Франциск с улыбкой ответил тем же жестом. Путин, кивнув, вошел первым.

Владимир Путин прилетел в Италию в четверг. Встреча президента с понтификом длилась около часа. Беседа проходила в формате один на один. Затем он провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.