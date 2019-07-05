Премьер Италии отметил ключевую роль России в разрешении региональных конфликтов

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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...
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Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
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Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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            Премьер Италии отметил ключевую роль России в разрешении региональных конфликтов

            5 июля 2019, 06:56

            Текст: Антон Никитин

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            Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что Москва может играть ключевую роль в разрешении различных региональных конфликтов.

            «Мы согласились о необходимости инклюзивного подхода и открытого диалога для начала разрешения основных региональных кризисов – от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы. Я все больше убежден, что Москва может играть фундаментальную роль в разрешении этих кризисных ситуаций», – приводит ТАСС слова Конте.

            Премьер Италии также отметил, что в процессе переговоров стороны смогли «подробно обсудить множество тем и укрепить и так прочные отношения, которые существуют между двумя странами». По его словам, лидеры подняли различные международные вопросы «в сердечной и очень продуктивной рабочей атмосфере».

            Конте также подчеркнул, что Италия и Россия «гордятся отличным сотрудничеством в культурной и научной сферах» и «взаимодействием между исследовательскими центрами и университетами».

            Дружеские отношения Италии и России «имеют огромный потенциал, который [страны] должны развивать день за днем ради завтрашнего дня, ради безопасности, благополучия и равенства», заключил Конте.

            Накануне президент России Владимир Путин находился с визитом в Италии, в рамках которого провел встречи с папой Римским Франциском и президентом республики Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Италии Джузеппе Конте, вице-премьерами Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.


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