Премьер Италии отметил ключевую роль России в разрешении региональных конфликтов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что Москва может играть ключевую роль в разрешении различных региональных конфликтов.

«Мы согласились о необходимости инклюзивного подхода и открытого диалога для начала разрешения основных региональных кризисов – от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы. Я все больше убежден, что Москва может играть фундаментальную роль в разрешении этих кризисных ситуаций», – приводит ТАСС слова Конте.

Премьер Италии также отметил, что в процессе переговоров стороны смогли «подробно обсудить множество тем и укрепить и так прочные отношения, которые существуют между двумя странами». По его словам, лидеры подняли различные международные вопросы «в сердечной и очень продуктивной рабочей атмосфере».

Конте также подчеркнул, что Италия и Россия «гордятся отличным сотрудничеством в культурной и научной сферах» и «взаимодействием между исследовательскими центрами и университетами».

Дружеские отношения Италии и России «имеют огромный потенциал, который [страны] должны развивать день за днем ради завтрашнего дня, ради безопасности, благополучия и равенства», заключил Конте.

Накануне президент России Владимир Путин находился с визитом в Италии, в рамках которого провел встречи с папой Римским Франциском и президентом республики Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Италии Джузеппе Конте, вице-премьерами Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.