Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах

Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

«В Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, успешно подтвердив возможность эксплуатации при температурах наружного воздуха до +45 градусов по Цельсию. Испытания в условиях высокогорья прошли на Эльбрусе», – говорится в сообщении пресс-службы.

По словам гендиректора «Вертолето России» Андрея Богинского, лопасти несущего винта будут проходить в ближайшее время сертификацию, передает ТАСС.

«Мы стараемся максимально раскрыть и задокументировать его возможности. В частности, в ближайшее время запланированы испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2», – сказал Богинский.

По итогам испытаний Ми-38 доказал способность выполнять полеты на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Вертолет совершил 50 полетов, в рамках которых оценивали возможность пилотирования и навигации в случае отсутствия видимых ориентиров и линии горизонта. Результаты испытаний направили в Росавиацию, чтобы внести дополнения в сертификат.

Ранее Ми-38 завершил испытания в экстремально низких температурах.