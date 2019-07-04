Панихида по погибшим подводникам началась в Кронштадтском морском соборе

Панихида по морякам, погибшим при пожаре на глубоководном аппарате, проходит в четверг в Николаевском морском соборе Кронштадта.

В панихиде участвуют представители военного духовенства РПЦ со всей России, которые собрались в Кронштадте по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства, а также моряки Кронштадтского военного гарнизона, передает РИА «Новости».

Военнослужащие выстроились у алтаря с церковными свечами в руках. Служит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии Варсонофий.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об основной причине чрезвычайного происшествия. Российский лидер поручил главе Минобороны представить погибших подводников к госнаградам

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.