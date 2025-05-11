Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
«Северяне» уничтожили понтонную переправу ВСУ
В субботу ВСУ, игнорируя перемирие, пытались прорваться на Теткинском и Глушковском направлениях, группировка российских войск «Север» зеркально ответила на провокации украинских войск.
На направлении Искрисковщина – Теткино украинские силы пешком и на мобильной технике пытались «просочиться» через границу, но были частично уничтожены и «сбежали вглубь украинской территории», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».
На направлении поселка Новый Путь росийские войска уничтожили инженерную технику и понтонную переправу ВСУ, что вынудило украинскую сторону прекратить попытки прорваться на бронированной технике. Однако ВСУ хотели «просочиться в пешем порядке», в результате понесли существенные потери и бежали.
В районе Теткино ВСУ хотели воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, но также не добились успеха и были отброшены.
«Северяне» продолжают разведывательно-поисковые действия вдоль государственной границы», – говорится в сообщении. При этом ВСУ, судя по всему, намерены продолжить попытки наступления и «держат в готовности инженерно-саперные и штурмовые подразделения в тыловых районах Сумской области».
«Северяне» готовы к отражению провокаций противника, а после окончания перемирия нанесут огневое поражение по резервам оккупантов в глубине украинской территории. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 40 человек», – сказано в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил завершение перемирия, которое Москва объявила на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.