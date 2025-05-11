Tекст: Антон Антонов

На направлении Искрисковщина – Теткино украинские силы пешком и на мобильной технике пытались «просочиться» через границу, но были частично уничтожены и «сбежали вглубь украинской территории», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

На направлении поселка Новый Путь росийские войска уничтожили инженерную технику и понтонную переправу ВСУ, что вынудило украинскую сторону прекратить попытки прорваться на бронированной технике. Однако ВСУ хотели «просочиться в пешем порядке», в результате понесли существенные потери и бежали.

В районе Теткино ВСУ хотели воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, но также не добились успеха и были отброшены.

«Северяне» продолжают разведывательно-поисковые действия вдоль государственной границы», – говорится в сообщении. При этом ВСУ, судя по всему, намерены продолжить попытки наступления и «держат в готовности инженерно-саперные и штурмовые подразделения в тыловых районах Сумской области».

«Северяне» готовы к отражению провокаций противника, а после окончания перемирия нанесут огневое поражение по резервам оккупантов в глубине украинской территории. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 40 человек», – сказано в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил завершение перемирия, которое Москва объявила на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.