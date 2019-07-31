Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве

Во время концерта Rammstein в Лужниках гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе поцеловались на сцене.

Снимок поцелуя опубликован в Instagram группы. Фотографии с концерта сопровождаются подписью «Россия, мы любим тебя!».