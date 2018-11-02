Вокалист Rammstein объяснил, почему всегда опаздывает с вылетом из Москвы

Вокалист Rammstein Тиль Линдеманн рассказал, что ему каждый раз хочется задержаться в Москве, из-за чего приходится переносить дату вылета.

«Я сюда приехал уже десятый раз, и каждый раз я пропускаю свой обратный рейс. Один раз дошло до того, что я пять раз звонил в авиакомпанию и просил перенести рейс на следующий день. На пятый день они сами мне позвонили и спросили, не перенести ли еще на день», – рассказал Линдеманн в комментарии для РИА «Новости».

Линдеманн находится в Москве, чтобы представить книгу Messer со своими ранними стихотворениями и показать литературно-музыкальное шоу.

Вокалист Rammstein добавил, что любит приезжать в российскую столицу, поскольку здесь у него есть друзья, такие, как бас-гитарист «Арии» Виталий Дубинин. Линдеманн также признался, что любит посещать баню «Сандуны», в которой висит его портрет.

Линдеман заявил, что его любимым русским писателем является Михаил Булгаков, а поэтом – Владимир Высоцкий.

«Я учился в ГДР, знаком с русской литературой со школы. Но в школе заставляли читать из-под палки. Когда что-то заставляют делать, это не хочется – прочитал и забыл. Мне понадобилось достаточно долгое время, чтобы переосмыслить свое отношение к русской классике и открыть ее для себя заново, у меня произошел ренессанс узнавания. Мне нравится проза Булгакова, из поэтов - Высоцкий, он очень мощный», – рассказал музыкант.

Литературно-музыкальное шоу пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Иркутске и Самаре. В турне Тиль Линдеманн отправится со своим другом Петером Тэгтреном, лидером группы Hipocrisy.

Ранее СМИ сообщали, что Тиль Линдеманн состоит в близких отношениях с украинской певицей Светланой Лободой и якобы у них родился общий ребенок.