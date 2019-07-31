Россия покажет на МАКС-2019 экспортные варианты Ил-76 и Ил-78

Россия презентует новейшие модификации Ил-76 и Ил-78 на авиасалоне МАКС-2019 экспортным заказчикам, об этом заявили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«Рособоронэкспорт планирует провести для потенциальных заказчиков из стран СНГ, Азии и Африки, Арабского Востока и Латинской Америки серию презентаций новейших «Илов» уже в августе в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» в Жуковском Московской области», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что «прекрасные» перспективы для экспорта есть у моделей Ил-76МД-90А(Э) и Ил-78МК-90.

Ранее в холдинге «Вертолеты России» обещали показать на МАКС–2019 вертолет «Ансат» с новым VIP-салоном в стиле бренда Aurus.

Газета ВЗГЛЯД изучала, чем Ил-76МД-90А отличается от своей предыдущей модификации и какие перспективы ждут этот самолет.

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