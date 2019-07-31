Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров

Серия «Маша плюс каша» мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube, рассказали в пресс-службе проекта.

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», – говорится в сообщении пресс-службы.

Этот эпизод оказался на четвертом месте в списке самых просматриваемых роликов видеохостинга, передает РИА «Новости».

В этом году мультфильм «Маша и медведь» отмечает десятилетие. Отмечается, что его перевели на 36 языков и показывают более чем в ста странах мира.

Также сообщается, что более миллиарда просмотров на YouTube оказалось еще у двух серий мультфильма: «Приятного аппетита» (свыше 1,3 млрд просмотров) и «Большая стирка» (более 1,1 млрд просмотров).

Напомним, серия «Маша плюс каша» уже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.