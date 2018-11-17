Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса

Серия «Маша плюс каша» мультфильма «Маша и Медведь» включена в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube, сообщили в компании «Анимаккорд».

«Эпизод «Маша плюс каша» вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом/анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,3 млрд просмотров глобально», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

По данным «Анимаккорд», эпизод стал единственным анимационным видео в мире, которое входит в ТОП-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы.

Мультсериал «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 году. Сейчас он переведен на 36 языков и вещается в более 100 странах мира.

Напомним, в ноябре британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри».

Сопродюсер мультфильма Дмитрий Ловейко говорил, что британские пользователи встали на защиту мультфильма «Маша и Медведь».