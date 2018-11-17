Британцы активно вступились за «Машу и Медведя»

Британские пользователи встали на защиту мультфильма «Маша и Медведь», который местная пресса называла элементом «российской пропаганды», сообщил сопродюсер мультфильма Дмитрий Ловейко.

«После публикации в газете The Times большинство британских пользователей в сети начали защищать мультсериал», – сказал Ловейко в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что The Times «вытащила» высказывания прибалтийских экспертов двухлетней давности.

«Конечно, Прибалтика, Украина, частично Польша и Финляндия, но больше бывшие советские страны, очень трепетно относятся к национальной культуре и языку», – сказал он.

По его словам, мультфильм знают так же хорошо, как и в России, во многих странах – Бразилия, Мексика, Италия, Индонезия, Турция, Германия и другие.

«Маша входит в пятерку самых известных брендов в Европе, о ней знают больше 70% детей, а в Чили или на Тайване – больше 90%. Эти территории просят шоу», – добавил он.

Ловейко также сообщил, что в Индонезии более 90% детей знают о мультфильме, а родители даже называют девочек Машами.

В Мексике, по его словам, профильная ассоциация Promarca Lima Mexico назвала «Машу и Медведя» брендом номер один в стране.

По его наблюдениям, поведение Маши идеально ложится на некоторые национальные характеры. Например, это «темпераментные» регионы – Латинская Америка, Турция, Южная Европа, Азия.

«Там поведение Маши никого не настораживает, ребенок такой и есть», – пояснил он.

Напомним, в ноябре британская Times опубликовала статью, в которой западные критики рассуждают на тему «кремлевской пропаганды», которая якобы присутствует в российском мультфильме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что если Маша из российского мультфильма символизирует современную Россию, то нужно подумать и над тем, что воплощает Том из американского мультфильма «Том и Джерри».

Сценарист мультипликационного сериала «Симпсоны» Майк Рейсс говорил, что «Маша и Медведь» станет классикой анимации, в нем нет никакой пропаганды.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как одна из старейших британских газет – символ английской респектабельности – лондонская The Times разглядела «путинский характер» у рисованной Маши.