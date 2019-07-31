Соловьев раскритиковал позицию стран Запада по незаконным митингам в Москве

«На эту тему в классике в свое время было сказано: «В чужом глазу соринку видеть, а в своем бревна не замечать», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя реакцию западных стран на действия российских властей в ситуации с несогласованным митингом в Москве.

По его мнению, западные страны, критикуя Россию, выполняют четкую политическую задачу и искренне считают, что вправе диктовать.

«Считают себя выше, это как «бремя белого человека». А мы дикари, которым надо объяснять. Уверены, что они цивилизация, а мы непонятно кто и неясно, что мы, такие большие, делаем рядом с ними. Они даже не задумываются о действительности», – добавил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

По его словам, Россия уже давно не обращает внимания на такие заявления Запада. «Мы понимаем, что им тяжело, и смотрим на них с сочувствием. Мы давно не осуждаем, это просто уже привычный дебют», – сказал журналист.

Он также отметил двойные стандарты в политике Запада. «Причем, если Россия задаст какие-то вопросы, ее обвинят чуть ли не во вмешательстве во внутренние дела. Мы уже давно ничему не удивляемся. Это привычный первый акт Марлезонского балета: всем известно, что будет дальше – мы знаем, что они скажут, и относимся спокойно», – отметил Соловьев.

Журналист также считает, что Западу стоит заняться другим, более полезным делом. «Лучше бы провели честное расследование и сказали, сколько оппозиционеров в России получают поддержку от Запада», – заключил он.

Напомним, ранее ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Были задержаны более тысячи человек.

После этого МИД Франции выразил озабоченность действиями российских властей во время митингов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила, что французские власти апробировали на населении все виды репрессивных методов воздействия против митингующих: от слезоточивого газа, шумовых гранат и водяных пушек до массовых задержаний и арестов. В частности, 11 человек погибли во Франции во время кризиса с «желтыми жилетами», а 2,5 тыс. были ранены. При этом 1,8 тыс. сотрудников сил безопасности получили травмы, а порядка 9 тыс. человек были задержаны.