Брокерскую контору в Петербурге атаковал клиент с топором

В Петербурге неизвестный напал на сотрудников финансовой организации, два человека попали в больницу с разными травмами, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», – уточнили в ГУМВД.

Личность нападавшего установлена, полицейские ведут розыск подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате нападения двое пострадавших получили рубленые и резаные раны один из которых якобы умер по дороге в больницу, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, нападавший явился в фирму не только с топором, но и с ножом, а само происшествие произошло в бизнес-центре «Лидер».

Издание также уточняет, что нападение было совершено на сотрудников компании, предоставлявшей брокерские и кредитные услуги.

В начале июня неизвестный с ножом и топором атаковал мэрию Южно-Сахалинска, пострадал один сотрудник.