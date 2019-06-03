На сотрудника мэрии Южно-Сахалинска напали с топором

В Южно-Сахалинске неизвестный атаковал сотрудника мэрии, пострадавший госпитализирован, сообщили в администрации города.

Инцидент произошел накануне около 15.40 по местному времени (23.40 мск), сообщает SakhalinMedia.

Портал Sakh.com опубликовал фото, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу, который измазан кровью. Также опубликованы фото топора и ножа, которые, предположительно, использовались при нападении.

Издание уточняет, что неизвестный хотел попасть на консультацию к мэру, но его туда не пустили. После отказа мужчина напал на вошедшего в здание сотрудника мэрии и ударил его трижды.

«После происшествия в администрации Южно-Сахалинска мэрия работает в штатном режиме. Пострадавший госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции», – сообщили РИА «Новости» в администрации Южно-Сахалинска.