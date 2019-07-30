Сотрудник штаба обвинил Любовь Соболь в непрозрачности сбора подписей

Телеканал РЕН ТВ показал фильм «Изображая жертву», посвященный протестам, прошедшим в Москве в субботу, 27 июля. В фильме представитель штаба Любови Соболь Арсений Шипиленко рассказал о непрозрачности сбора подписей.

Журналисты РЕН ТВ провели собственное расследование, посвященное протестам, прошедшим в Москве в минувшую субботу, и выяснили, кто на самом деле митингующие и в чьих интересах они действовали. Формальным поводом для протеста стал недопуск некоторых кандидатов к выборам в Мосгосдуму. Однако, оказалось, что и здесь у протестующих не все чисто. Так, один из очевидцев рассказал, как готовились подписи к штабе Любови Соболь.

«В какой-то момент все подписи, которые находились в штабе, были увезены лично Соболь. Из-за этого мы не могли понять, сколько точно подписей собрал каждый человек за прошедшее время», – рассказал представитель штаба Соболь Арсений Шипиленко.

Журналисты канала добавили, что еще одной сложностью при сборе подписей было то, что кандидатов попросту никто не знал.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ». Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек.