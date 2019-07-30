В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций

В настоящий момент у американских законодателей нет никаких причин ужесточать санкции против России, считает обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.

По его мнению, что показания Мюллера стали «полным провалом» для демократов и всех прочих желающих связать Трампа с Россией.

«Больше нет причин подвергать Россию санкциям, кроме ненависти к этой стране из-за того, что ею руководит злодей и супер-Бонд Влад Путин», – отметил автор.

По его мнению, в этой истории можно поставить точку, поскольку с начала года по настоящий момент Россия является самым быстрорастущим развивающимся рынком.

Журналист напомнил, что российские нефтегазовые компании и банки находятся под американскими и частично европейскими санкциями из-за «причастности» к ситуации на Украине.

«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.

По его мнению, Украина, Трамп и Сирия стали основанием для «закручивания гаек российским компаниям из нефтегазового сектора».

«Российской экономике удалось пережить санкционный шторм. Хорошая новость для России состоит в том, что ей в ближайшем будущем уже не придется думать, как преодолеть новые санкции», – заключил автор.

Напомним, 12 июля палата представителей Конгресса США одобрила возможность введения ограничительных мер против суверенного долга России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Отметим, Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.