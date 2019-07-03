Супруга погибшего в Баренцевом море героя-подводника ждет второго ребенка

Супруга погибшего в Баренцевом море подводника Дмитрия Соловьева, спасшего гражданского специалиста во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, ждет второго ребенка, сообщила представитель пресс-службы правительства Брянской области.

«В числе погибших – уроженец Брянской области Соловьев Дмитрий Александрович, до призыва он проживал в городе Почепе. Закончил школу имени Некрасова. В 1999 году поступил в морское училище имени Дзержинского. Его супруга Светлана ждет второго ребенка», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы правительства Брянской области.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания по выяснению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате сообщил, что первым из охваченного огнем отсека подлодки эвакуировали гражданского специалиста. В Минобороны уточнили, что гражданского специалиста спас капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему среди погибших подводников так много старших офицеров ВМФ, а также подробно рассказывала о трагедии.