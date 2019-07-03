Опубликовано видео с «королевой» церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле

Президент Владимир Путин провел церемонию принятия верительных грамот у 18 иностранных послов, среди которых посол Республики Ботсвана Чандапива Нтета оказалась наиболее эффектной среди представителей стран.

Отрывок с церемонии вручения верительных грамот в своем Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Посол Республики Ботсвана Чандапива Нтета – королева сегодняшней церемонии», – отметил Смирнов.

Посол Республики Ботсвана Чандапива Нтета - королева сегодняшней церемонии pic.twitter.com/HVHUW4qUh5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 июля 2019 г.

Российский лидер отметил на церемонии, что в прошлом году подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области обороны с республикой.

«Отношения с Ботсваной охватывают торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Действует также межправсоглашение по военно-техническому сотрудничеству», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

В 2019 году это первая церемония принятия верительных грамот. Обычно она проводится раз в несколько месяцев. Традиционно церемония проводится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Среди вручающих дипломатические документы представители Белоруссии, Киргизии, Турции, Греции, Хорватии, Кипра, Южной Кореи, Бразилии, Мавритании, Коста-Рики.

В напутственном слове Путин отметил, что Россия заинтересована в успешной работе с другими странами и открыта для взаимовыгодного сотрудничества при условии невмешательства во внутренние дела и равноправия.