Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй от имени парламента выразила соболезнования семьям российских моряков-подводников, погибших в Баренцевом море.

«Я уверена, что вся Палата общин захочет выразить соболезнования семьям и друзьям погибших. Это был российский <...> аппарат, в котором люди погибли под водой. Я уверена, что мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», – сказала Мэй во время выступления в Палате общин, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что погибших офицеров представят к госнаградам, также будет рассмотрена возможность совместного захоронения.

Напомним, о трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент произошел 1 июля, когда на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 «Лошарик» произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Президент Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Позже было опубликовано фото моряков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о трагедии в Баренцевом море.