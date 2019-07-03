Названа основная причина смертности женщин в России

Онкологические заболевания являются основной причиной смертности российских женщин трудоспособного возраста, следует из данных Минздрава.

По данным ведомства, за 2017 год от новообразований умерли 23,8% россиянок, сообщает РГ.

Вторую строчку занимают болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 22,9% женщин в России. Около 19% женщин умерли из-за внешних причин (ДТП, несчастные случаи).

Кроме того, в Минздраве отметили, что в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тыс. человек. Показатель снизился за год на 6,9%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.

В июне Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году.