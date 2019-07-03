Застрелен экс-глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во дворе собственного дома застрелен бывший руководитель киргизской диаспоры Камчыбек Каримов, заявляет ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области «Дом народов Урала».

Его тело с огнестрельными ранениями было найдено 2 июля в одном из жилых дворов города, сообщается на странице ассоциации в Facebook.

«Вчера на Уралмаше (микрорайон в Екатеринбурге) застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов – экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек», – говорится в сообщении.

По данным местного портала Е1.ru, на мужчину напали двое, избили его, затем прозвучали два выстрела. Прибывшая на место скорая помощь пыталась спасти раненого, но он скончался на месте. Также очевидцы рассказали, что рядом с телом убитого валялась сумка, из которой высыпались деньги – тысячные и пятитысячные купюры.

В пресс-службах следственного управления СК по Свердловской области и областного главка МВД пока инцидент не комментируют.