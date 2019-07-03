Соловьев раскрыл грустную суть шуток Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дважды за время пребывания в Торонто пошутил о популярности украинского языка в Канаде, при этом перейдя на него с английского. Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отметил, что оба языка для политика – чужие.

В ходе выступления на конференции в Торонто Зеленский заявил на английском: «Я бы хотел говорить на языке, который в этой стране хорошо понимают и который почти является официальным – это украинский».

Зал засмеялся после шутки президента. Далее Зеленский продолжил речь на украинском языке.

Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что из выступления Зеленского очевидно: и английский, и украинский для него «чужие и даются с трудом».

«А на родном для него русском говорить боится. А во время съемок и выступлений не боялся, и во время избирательной кампании не боялся», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал выступление в Торонто с шутки. Он сказал на английском: «Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском».

До этого представитель Владимира Зеленского призвал к «мягкой украинизации». При этом с 16 июля на Украине вступит в силу подписанный экс-президентом Петром Порошенко закон об исключительности украинского языка. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему на Украине по-прежнему чаще говорят по-русски, а также анализировала сигналы запутавшейся в своем отношении к русском языку команды Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД