Зеленский в Канаде вернулся к роли комика

Глава украинского государства Владимир Зеленский начал выступление в Торонто с шутки.

Зеленский принял участие в конференции по Украине. Свое выступление он начал на английском: «Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском».

После этого он действительно перешел на украинский, передает РИА «Новости».

Слушатели ответили президенту Украины смехом.

Напомним, до избрания президентом Украины был режиссером-постановщиком, ведущим и главным актером студии «Квартал 95».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД