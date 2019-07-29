На украинской ТЭС кончились запасы угля из-за ограничений со стороны России

Луганская теплоэлектростанция (Луганская область, подконтрольна Киеву), которая принадлежит компании «ДТЭК Востокэнерго», с 29 июля перешла на газ из-за отсутствия угля по причине ограничений со стороны России, сообщил глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий.

«Сегодня в 9.00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали», – передает его слова УНИАН.

Он заявил, что причин для беспокойства нет.

26 июля в Луганской областной государственной администрации заявили, что станция может 29 июля остановить работу из-за нехватки угля. Это могло привести к ЧС техногенного характера – полному прекращению энергоснабжения 1 млн жителей области, предприятий водо- и газоснабжения.

Напомним, что после сокращения поставок из России Украина перешла на покупку более дорогого угля из США.