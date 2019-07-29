Россияне рассказали об отношении к электронным паспортам

Лишь 41% россиян в данный момент готовы оформить цифровые паспорта, следует из материалов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 85% опрошенных знакомы с предложением ввести электронные паспорта. «Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы его оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Главным достоинством электронного паспорта респонденты назвали универсальность (11%), а 8% отметили долговечность такого формата документа, его низкие риски потери и компактность.

В числе недостатков названы ненадежность (22%), возможные сбои в базе данных (8%), утечка данных (4%).

К наиболее полезным функциям электронного паспорта 71% россиян отнесли возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты, а также функцию хранения нескольких документов одновременно (69%).

Опрос проведен 25 июля посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В минувшую пятницу глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными.

Законопроект, впервые упоминающий электронные паспорта, был рассмотрен в Госдуме летом 2018 года. Также в России собрались внедрить цифровой аналог пенсионного удостоверения и водительских прав.