В России собрались внедрить цифровой аналог пенсионного удостоверения

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России (ПФР) запустит пилотный проект по внедрению цифровой социальной карты – аналога пенсионного удостоверения в мобильном приложении.

«С 2019 года ПФР запускает пилотный проект – цифровую социальную карту, благодаря которой социально-ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет идентифицировать человека как пенсионера», – цитирует РИА «Новости» сообщение ПФР.

В ПФР уточнили, что такие же функции карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста, также положены льготы.

Цифровая социальная карта будет реализована через мобильное приложение ПФР.

«Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсионера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льготы, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не только государством, но и коммерческими организациями», – сообщили в оранизации.

ПФР также заключает соглашения с компаниями о предоставлении льгот с использованием данной карты. Такое соглашение уже заключено с X5 Retail Group, идут переговоры с РЖД.

В апреле стало известно, что в 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений.