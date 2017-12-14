Россиян решено пронумеровать

В 2019 году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, сообщил близкий к Центробанку источник.

Информацию подтвердили источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину, пишут «Известия». Кроме того о закрытой встрече в ЦБ, посвященной сквозному индентификатору, рассказали два присутствовавших на ней банкира.

Эксперты отметили, что, объединение данных различных документов серьезно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

С введением новшества россияне смогут найти свои данные в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС.

Как пишет издание, сквозным идентификатором станет уникальный номер, который появится в 2019 году.