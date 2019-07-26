Россиянам решили оставить право использовать обычные паспорта

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что россияне, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжить пользоваться обычными.

«Что касается права выбора, безусловно, оно будет сохранено. Крайне важно для тех, кто не хочет передавать свои биометрические данные и (хочет) пользоваться традиционными средствами, предоставить такую возможность. Это его конституционное право и оно будет обеспечено», – передает РИА «Новости» слова Левина на пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы.

Законопроект, впервые упоминающий электронные паспорта, был рассмотрен в Госдуме летом 2018 года.



Напомним, ранее в России собрались внедрить цифровой аналог пенсионного удостоверения и водительских прав.