В России могут ввести цифровые водительские права

В МВД могут отказаться от предложения оснащать микрочипами водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), вместо этого предлагается ввести «цифровое» водительское удостоверение, сообщил знакомый с ситуацией источник в правительстве.

В МВД был разработан проект приказа с предложением оборудовать водительские удостоверения и СТС электронными носителями, в документы планировалось монтировать микрочип и новые степени защиты, на эту программу планировалось потратить около 35,6 млрд рублей до 2024 года, передает РИА «Новости».

«Параллельно развивается другая идея – цифрового водительского удостоверения. От бумажного удостоверения никто не отказывается, но параллельно данные будут в «цифре», допустим, на телефоне. Инспектор сможет считать с него информацию и увидеть все данные о водителе на своем планшете», – рассказал собеседник агентства.

Кроме специального мобильного приложения также рассматривается идея о внесении сведений о водителе в электронный паспорт, перевод на который планируется с 2021 года.

Этот документ сможет обеспечить россиянам доступ ко всем государственным услугам и госреестрам, носителем может стать пластиковая карта с микрочипом, сообщают «Ведомости».

Источник пояснил, что проект может быть связан с возвращением к универсальным электронным картам (УЭК), выпуск которых был прекращен в начале 2017 года. УЭК был разработан как многофункциональное платежное средство и универсальное удостоверение личности.

В пресс-службе МВД не пояснили, откажутся ли в итоге от идеи оснащения водительских прав и СТС микрочипами.

В октябре глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в России были зарегистрированы первые 11 автомобилей с электронными паспортами транспортного средства.

Законопроект, впервые упоминающий электронные паспорта, был рассмотрен в Госдуме летом 2018 года.