Эксперт: Грузии будет сложнее, если Россия заменит главного переговорщика Карасина

Бывший ректор Дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе в комментарии корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси предсказал сложности грузинской дипломатии в связи с тем, что главный переговорщик с республикой от Москвы – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин – выдвигается в Совет Федерации.

По данным российской газеты «Коммерсант», основной претендент на замену Карасину – опытный дипломат Иван Волынкин, который в 2007 году в Грузии был объявлен персоной нон грата.

«Если Волынкин заменит Карасина в формате переговоров со специальным представителем премьер-министра Грузии по России Зурабом Абашидзе, то это может привести к определенным протестам здесь, к определенному дискомфорту», – сказал Цинцадзе газете ВЗГЛЯД.

«Не завидую в случае такой смены Зурабу Абашидзе, хотя он очень опытный и хороший дипломат», – отметил эксперт.

По его словам, в целом грузинская дипломатия с момента обретения независимости «хромает на обе ноги».

«В 2007 году, когда от Волынкина и от двух других российских дипломатов потребовали покинуть Грузию, власти тогдашнего президента Михаила Саакашвили повели себя излишне эмоционально», – сказал он.

«Вот сейчас у «Грузинской мечты» хватило хотя бы ума, когда ей показалось, что США планируют назначить сюда послом неугодного нынешнего властям Грузии дипломата, «мечтатели» не стали особенно это афишировать. А тогда Саакашвили и его команде ума не хватило», – заявил бывший ректор Дипакадемии.

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По словам Цинцадзе, Женевский формат переговоров, проводимый после войны-2008, где также Россию представляет Григорий Карасин, «изжил себя».

«Все знают, что переговоры в Женеве превратились в профанацию, но никто не хлопнет дверью первым, так как у дипломатии свои законы, – сказал Цинцадзе. – Что касается формата «Карасин-Абашидзе», если в нем произойдет смена на Волынкина, эффект работы будет меньшим».

В 2007 году Саакашвили объявил персонами нон грата советника-посланника посольства России Ивана Волынкина, советника Петра Соломатина и третьего секретаря Александра Куренкова. Экс-президент тогда заявил, что российские дипломаты «причастны к разведывательной деятельности на территории Грузии». Они якобы общались с лидерами грузинской оппозиции, которая тогда проводила массовые акции протеста.

Что касается посла США в Грузии, то этот пост уже давно не занят никем. Планировалось, что послом станет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк, ранее работавшая в дипломатической миссии в Тбилиси заместителем посла. По некоторой информации, ее кандидатуру отвергла «Грузинская мечта», заподозрив в благосклонности к Саакашвили.

Напомним, отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Новый скандал разразился 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. В Госдуме собрались ввести санкции против Грузии, однако президент Владимир Путин выступил против этого предложения. Российский лидер отметил, что оценивать отношения двух стран нужно «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».

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