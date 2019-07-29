В Индии родился ребенок-русалка

В индийском округе Лакхимпур-Кхери родился ребенок с синдром русалки, пишут СМИ.

Как пишет The Times of India, во время родов врачи обнаружили, что у младенца оказались сросшиеся ноги, передает РИА «Новости».

Младенец оказался в тяжелом состоянии, и умер в течение часа после рождения, еще до того, как врачи смогли установить его пол.

Синдром русалки встречается в одному случае на 100 тыс. новорожденных. Аномалия почти всегда приводит к смерти ребенка из-за недоразвитости внутренних органов.

Напомним, ранее китайские хирурги успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся в области нижней части живота.