Киев выразил протест из-за «циничного» визита Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выразило протест в связи с поездкой премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель «визита» – участие в параде оккупационного флота России», – говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины добавили, что продолжают придерживаться позиции о «недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь».

В воскресенье, 28 июля, Медведев прибыл Севастополь, где проходит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.