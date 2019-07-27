В Кремле подтвердили планы Путина посетить Францию

В Кремле подтвердили подготовку президента России Владимира Путина к визиту во Францию, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», –в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что встретится с российским коллегой 19 августа в форте Брегансон.