Макрон назвал дату встречи с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в августе проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я готовлюсь к встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится через несколько недель в форте Брегансон. Она пройдет 19 августа», – сообщил Макрон, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Ранее сообщалось, что Макрон принял приглашение Путина об участии в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.