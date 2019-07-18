Кремль сообщил о согласии Макрона приехать в Москву на 75-летие Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле.

«Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

В Кремле также сообщили, что Путин и Макрон обсуждали положение дел, сложившееся после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Москва и Париж подчеркнули, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения.

Также главы государств обсудили ситуацию в Сирии, акцентировав «принципиальное значение достижения политического урегулирования и преодоления последствий вооруженного конфликта».

«В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках «нормандского формата», – сообщили в Кремле.

В конце июня Макрон заявил, что принял приглашение Путина и приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.